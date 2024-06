Injouable avec Mbappé, le Real tue la C1

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sur le point d’accueillir l’attaquant français Kylian Mbappé, le Real Madrid alignera une véritable armada la saison prochaine. Il sera difficile de concurrencer les Merengue en championnat comme en Ligue des Champions, une compétition où Robert Pirès leur prédit de nouveaux sacres.

Occupé par sa guérison après sa fracture du nez, Kylian Mbappé est évidemment focalisé sur l'Euro avec l’équipe de France. Il n’empêche que le capitaine des Bleus doit déjà saliver en pensant à son avenir au Real Madrid. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain sait qu’il évoluera au sein de la meilleure équipe. Aux côtés de Jude Bellingham et Vinicius Junior, le Bondynois sera mieux entouré que jamais. Le futur Madrilène devra donc se mettre au niveau sous le regard attentif de nombreux observateurs comme Robert Pirès.

« Ce n'est jamais facile de jouer au Real, il y a la pression et j'adore la pression du Real, a commenté l’ancien international tricolore contacté par Marca. Avec sa manière de jouer, son intelligence, il sera très bon. C'est normal qu'il ait un peu de mal au début. Pour moi il doit jouer en pointe avec Bellingham derrière lui. Si Vinicius Junior peut faire de l'ombre à Kylian Mbappé ? Avec ce qu'il fait, je pense que ce serait normal si Vini gagnait le Ballon d'Or. »

Qui pour arrêter le Real ?

Au-delà de l’aspect individuel, le coach Carlo Ancelotti sera aux commandes d’une véritable armada. C’est à se demander qui pourra encore rivaliser avec les Merengue, récents champions d’Espagne et vainqueurs de la Ligue des Champions. « Il y a des équipes qui peuvent concurrencer le Real. Mais il y en a peu qui peuvent le détrôner en Ligue des Champions, a prévenu Robert Pirès. Le Real a réalisé le doublé cette saison et maintenant Mbappé va sûrement apporter beaucoup de choses, on parle du Real. C'est normal qu'ils recrutent Kylian. » Et tant pis pour le suspense.