Gyokeres rend fou le PSG et Madrid

Par Alexis Rose

Nouvel attaquant à la mode, Viktor Gyokeres pourrait bien être transféré dans un grand club européen au cours du prochain mercato hivernal. Et pourquoi pas au Real Madrid en lieu et place d’un Kylian Mbappé en difficulté ?

Viktor Gyokeres est clairement le joueur le plus bankable du football européen en ce moment. Il faut dire que l’international suédois est en train de pulvériser tous les compteurs à Lisbonne, avec 23 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues. Le joueur de 26 ans a notamment inscrit un triplé contre Manchester City cette semaine lors de l'impressionnante victoire du Sporting en Ligue des Champions (4-1). En délivrant une véritable masterclass devant les yeux du monde entier, Gyokeres s’est forcément attiré les faveurs des plus grands clubs du monde. Si l’ancien buteur de Brighton est pisté en Premier League, et notamment par Manchester United, qui va bientôt être entraîné par son ex-coach Ruben Amorim, il pourrait également faire du bien au Real Madrid. C’est en tout cas l’avis de Jamie O'Hara, qui estime que Gyokeres aurait toutes les qualités pour faire oublier Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque des Merengue, au moment même où le nom du joueur du Sporting circule aussi au Paris Saint-Germain.

« Il pourrait aller n'importe où en Europe »

Sportinguistas, não trazemos novidades 😌@viktor_gyokeres foi o 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐄𝐄𝐊 da @ChampionsLeague 🫱🫲 pic.twitter.com/QI2szvLZNQ — Sporting CP (@SportingCP) November 7, 2024

« N'importe quel club au monde prendrait Viktor Gyokeres en ce moment. Il pourrait finir au Real Madrid. Ils ont vraiment besoin d'un avant-centre en ce moment. Ils ont signé Kylian Mbappe du PSG, mais il ne fait tout simplement pas le travail pour eux en attaque. Ils ont beaucoup baissé de régime cette saison. Je pense que Gyokeres joue comme Erling Haaland. Il est fort, physique, athlétique et sait où se trouve le but. Il n'a pas peur d'affronter les défenseurs en 1 contre 1, je l'aime beaucoup. Il pourrait aller n'importe où en Europe avec les buts qu'il marque en ce moment », a lancé, sur Grosvenor Sport, l'ancien milieu anglais, qui sait que Carlo Ancelotti aurait bien besoin d’un tueur comme Benzema en cette période de crise. Mais malgré cela, le Real devrait encore laisser sa chance à Mbappé jusqu’à la fin de la saison, et si Gyokeres est encore disponible, ce qui ne devrait plus être le cas après le mercato de janvier, la Maison Blanche pourrait alors revenir dans le dossier.