Esp : Xavi entraîneur du Barça, officialisation imminente !

Dans : Liga.

L'annonce de la nomination de Xavi au poste d'entraîneur du FC Barcelone devrait intervenir dans les prochaines heures, un accord ayant été trouvé entre l'ancien joueur, le Barça et le club qatar.

Sauf énorme retournement de situation totalement improbable, le FC Barcelone va annoncer ce dimanche le départ d’Ernesto Valverde de son poste d’entraîneur. Et dans la foulée, le Barça officialisera la venue de Xavi pour le remplacer. Car l’ensemble des médias espagnols est unanime ce dimanche, l’accord a été trouvé entre Josep Maria Bartomeu et son homologue du club qatari d’Al Sadd, afin de libérer Xavi. De son côté, ce dernier aurait confié à ses agents le soin de négocier les détails de son contrat de deux ans et demi avec le Barça. Des négociations auraient eu lieu non pas au Qatar mais en Arabie Saoudite, où a lieu la Super Coupe d’Espagne, entre Fernando Solanas, représentant de Xavi mais également d’Ivan Rakitic et de Gerard Piqué, et les émissaires du FC Barcelone.

Si le deal se fait, l’ancien joueur emblématique du club catalan pourrait débarquer dès lundi en Espagne afin de prendre officiellement ses nouvelles fonctions, un conseil d'administration étant prévue le jour même à Barcelone. Cependant, Xavi pourrait aussi demander aux dirigeants du Barça de pouvoir reporter à la semaine prochaine sa venue, son équipe, Al Sadd jouant le 17 janvier prochain la finale de la Coupe du Qatar.