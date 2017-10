Esp : Piqué furieux des accusations après son appel à l'indépendance de la Catalogne

Dans : Liga, Foot Europeen.

Actuellement présent en équipe d'Espagne, Gerard Piqué a rapidement compris que les supporters de la Roja ne lui pardonnaient pas sa position très claire en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Accueilli par des huées lors d'une séance d'entraînement, le joueur du FC Barcelone est resté zen. Et ce mercredi, en conférence de presse, il a évoqué ce sujet bouillant en essayant de calmer un peu les choses pour que cela ne dégénère pas lors de la réception par l'Espagne de l'Albanie, vendredi soir à Alicante. Car pour Piqué, il est quand même abusé qu'on le soupçonne de ne pas tout donner pour la tunique espagnole.

« Il n'est pas possible de remettre en cause mon implication. Je joue avec l’équipe d’Espagne depuis que j'ai quinze ans. Je considère que c'est une famille. Cela me peine qu'on puisse douter de mon implication. Je suis fier de faire partie de la sélection espagnole et de ce groupe, a d’abord expliqué le joueur catalan, avant de se lancer sur ce sujet de l’indépendance. Nous ne pouvons pas tous penser de la même manière. Je pense que les gens doivent pouvoir voter. Je comprends et je respecte les gens qui pensent autrement. Mais pourquoi ne pas s'exprimer ? Je comprends que des footballeurs ne se mouillent pas, et je le respecte. Ils doivent me respecter aussi. Pourquoi un footballeur ne pourrait-il pas parler de politique? »