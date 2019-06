Esp : Griezmann fait un sacrifice à 6 ME pour signer au Barça

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

A moins d’un improbable retournement de situation, Antoine Griezmann deviendra cet été un joueur du FC Barcelone.

Dès le 1er juillet, le club catalan devrait payer la clause libératoire de 120 ME de l’international français afin de le déloger de l’Atlético de Madrid. Un transfert auquel tient beaucoup Antoine Griezmann puisque selon les informations obtenues par Soccer Link, le natif de Macon a consenti un important sacrifice financier pour signer à Barcelone.

Effectivement, le média révèle que Griezmann, qui percevait 23 ME par an à l’Atlético de Madrid, a accepté de revoir ses prétentions à la baisse en acceptant une offre salariale à hauteur de 17 ME par an la première année. Son salaire évoluera néanmoins en augmentant d’un million d’euro par an jusqu’à la saison 2021-2022, où il atteindra 19 ME. Par ailleurs, « Grizou » touchera une prime de 2 ME en cas de victoire finale en Ligue des Champions.