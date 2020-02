Esp : Eden Hazard forfait contre City et absent 2 mois ?

Dans : Liga.

Blessé contre Levante, samedi soir, Eden Hazard ratera le match aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City. Et cela pourrait durer.

Le Real Madrid de Zinedine Zidane a vécu une sale soirée ce samedi à Levante, car en plus de la défaite (1-0) et de la perte du fauteuil de leader, les Merengue ont également perdu Eden Hazard pour plusieurs matchs. L’international belge avait été contraint de quitter ses coéquipiers en cours de rencontre et ce dimanche le Real Madrid a annoncé la mauvaise nouvelle.

En effet, Hazard souffre d’une fissure du péroné distal droit, et ils sera donc absent contre Manchester City, en Ligue des champions, puis contre le FC Barcelone le week-end prochain en Liga. Selon plusieurs médias espagnols, Eden Hazard pourrait même être forfait pour les deux prochains mois, ce qui serait évidemment un énorme coup dur pour le Real Madrid alors que le sprint final débute à la fois en championnat mais également en Europe.