Esp : C’est l’enfer avec Piqué, le Barça prend une mesure radicale

Dans : Liga.

Agacé par les différentes activités de Gerard Piqué en dehors du football, le FC Barcelone veut empêcher ses joueurs d’imiter le défenseur central. Des lignes inattendues sont donc ajoutées aux nouveaux contrats.

Plus qu’un joueur du FC Barcelone… Connu pour ses exploits avec les Blaugrana et la Roja, Gerard Piqué se fait également un nom en dehors du rectangle vert. Et l’on ne parle pas des polémiques lancées par l’Espagnol, notamment en ce qui concerne ses idées politiques. Ni de son actualité dans la rubrique people en tant que compagnon de Shakira. Non, le défenseur central est également un homme d’affaires actif dans plusieurs secteurs. En plus de son statut de propriétaire du FC Andorra (D3 espagnole), Piqué dirige des entreprises comme Kosmos, la société de production qui organise la Coupe Davis en tennis.

Résultat, le Barcelonais est un homme occupé et dont les nuits sont plutôt courtes. Ce qui a le don d’agacer le Barça ! Certes, les dirigeants ne s’expriment pas sur le sujet afin de ne pas mettre leur joueur en difficulté. Mais d’après le média local ABC, le club catalan ne veut pas d’un deuxième « Piqué » dans son effectif. Du coup, Barcelone inclut désormais de nouvelles clauses dans les nouveaux contrats de ses joueurs, qui n’ont plus le droit d’exercer une autre activité. Et qui ne sont plus autorisés à utiliser les réseaux sociaux pendant les rassemblements de l’équipe. Autrement dit, tout le monde doit rester concentré sur le football, sauf Piqué…