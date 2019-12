Esp : Benzema est maudit, ce chiffre fou le prouve

Dans : Liga.

Dimanche soir, le Real Madrid devait battre Bilbao pour revenir à égalité de point avec le FC Barcelone. Mais l’équipe de Zinedine Zidane a été accrochée à Santiago Bernabeu (0-0).

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé de marquer avec 20 frappes aux buts, dont 8 cadrés. Et comme souvent depuis un an et demi, c’est Karim Benzema qui a été le plus dangereux. L’international tricolore a même cruellement manqué de chance en touchant le poteau. Cette saison, Karim Benzema est malheureusement pour lui un habitué de ce genre de situations, la presse espagnole s’attardant en ce début de semaine sur un mal récurrent de Karim Benzema en Liga depuis août dernier.

En effet, Karim Benzema a frappé, face à Bilbao dimanche soir, le poteau pour la cinquième fois en championnat. Un total particulièrement élevé à ce stade de la saison, et qui pourrait bien amener Karim Benzema à battre un record en mai prochain s’il continue sur ce rythme. Heureusement pour le Real Madrid, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est souvent plus adroit. Depuis le début de la saison, le n°9 des Merengues a marqué à 12 reprises « Il faut continuer, ça va finir par entrer. Cette fois, ça n’est pas entré mais il ne faut pas se démoraliser et se dire que cette année a été très bonne » a ainsi commenté Zinedine Zidane devant la presse, comme pour rassurer celui qu’il considère publiquement comme le meilleur avant-centre du monde.