Esp : Ancelotti menacé, son successeur pose ses conditions

Distancé par le FC Barcelone en Liga après la défaite à Majorque (0-1), le Real Madrid voit le titre s’éloigner peu à peu.

Ces dernières semaines, les résultats du Real Madrid sont en demi-teinte. En effet, l’équipe de Carlo Ancelotti alterne le bon et le moins bon, et l’irrégularité coûte cher au club merengue, qui accuse désormais un retard de huit points sur le FC Barcelone en tête de la Liga. Des résultats décevants qui menacent automatiquement l’entraîneur en place, à savoir Carlo Ancelotti. Et pour cause, Florentino Pérez est très exigeant et la perte du titre de champion d’Espagne serait sans doute rédhibitoire pour voir Carlo Ancelotti continuer à la tête du Real Madrid. Pour le remplacer, le président du Real Madrid a d’ores et déjà un nom en tête selon Defensa Central. Et il s’agit sans trop de surprise de celui de Raul, actuel entraîneur de l’équipe réserve, dont le nom est très souvent associé à l’équipe première du Real Madrid.

Le nom de Raul revient avec insistance au Real Madrid

Le média espagnol affirme que le triple vainqueur de la Ligue des Champions est la priorité de Florentino Pérez pour succéder à Carlo Ancelotti, dans le cas où l’ex-entraîneur du PSG viendrait à être remercié par l’état-major du Real Madrid. De son côté, Raul n’a toutefois pas l’intention de savonner la planche à Ancelotti, qu’il considère comme une référence et un véritable mentor. De plus, Raul souhaite d’abord assurer la montée en D2 espagnole avec la Castilla, alors que son équipe est actuellement deuxième du championnat. De plus, Raul a fait savoir à ses dirigeants qu’il n’était pas vraiment favorable à l’idée de remplacer Carlo Ancelotti en cours de saison. L’ancien attaquant légendaire du Real Madrid serait plus favorable à une nomination l’été prochain afin de commencer la saison comme entraîneur principal du Real Madrid, plutôt que de prendre ses fonctions en plein championnat. Cela va ainsi laisser du temps à Carlo Ancelotti pour redresser la barre alors que les Merengue comptent huit points de retard sur le FC Barcelone en Liga et affronteront Liverpool en 8es de finale de la Ligue des Champions.