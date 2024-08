Camavinga, la grosse tuile est confirmée ‍!

Touché au genou lors de la séance d'entraînement à la veille de la Supercoupe de l'UEFA, Eduardo Camavinga a reçu le verdict des médecins et il n'est pas bon. Le milieu français va rater les 6 prochaines semaines au moins selon les informations de L'Equipe. Il souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. C'est un coup dur pour le joueur, pour le Real Madrid mais aussi pour l'Equipe de France. Camavinga est déjà forfait pour les deux premiers matchs de Ligue des Nations contre l'Italie et la Belgique. Le comble pour Deschamps c'est que cette blessure est survenue après un choc avec son compatriote du Real Aurélien Tchouaméni.

Deeply disappointed to pick up this injury and miss the start of the season. I will work hard to be back soon. Thank you for all the messages of support over the last few hours and also want to wish the team well for the game tonight! Always thanks god 🙏🏾 pic.twitter.com/gXKl9kH9q1