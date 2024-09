Enzo Zidane prend sa retraite à 29 ans

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Fils ainé de Zinedine Zidane et ancien grand espoir du football français, Enzo Zidane a décidé de raccrocher les crampons à 29 ans. Selon le journal AS, le milieu de terrain préfère se concentrer sur sa vie personnelle, lui qui a trois enfants en bas âge, la carrière de ses frères, et ses investissements en entreprise alors qu’il n’a jamais réussi à percer au plus haut niveau. Il évoluait du côté de Fuenlabrada, en D3 espagnole, ces derniers temps, mais n’avait pas trouvé de club ces derniers mois. Au début de sa carrière, Enzo Zidane avait notamment joué un match pour le Real Madrid et était international espoir français. En 2021, il avait tenté de se relancer du côté de Rodez en Ligue 2, sans parvenir non plus à s’imposer dans une région où une partie de sa famille est originaire.