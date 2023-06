Enrichi en Arabie Saoudite, Kanté s’achète un club

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Nouvelle recrue d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite, N’Golo Kanté portera une deuxième casquette. Le milieu français sera également propriétaire du Royal Excelsior Virton, club de troisième division belge.

N’Golo Kanté se lance dans de nouvelles aventures. Après sept saisons passées à Chelsea, le milieu de 32 ans a répondu favorablement à l’offre généreuse d’Al-Ittihad. Le Français y retrouvera notamment son compatriote Karim Benzema. Mais ce n’est pas tout. L’ancien Caennais devient également le nouveau propriétaire du Royal Excelsior Virton, le club relégué en troisième division belge racheté à Flavio Becca.

« Flavio est évidemment extrêmement heureux de pouvoir remettre les clefs du club à N’Golo Kanté, un joueur de grande classe, non seulement par ses qualités footballistiques mais également et surtout pour ses qualités humaines unanimement reconnues, peut-on lire dans le communiqué officiel. Flavio lègue un club en bonne santé financière, délesté de toute dette. Un nouveau conseil d’administration sera mis en place dans les prochains jours. »

Les objectifs de Kanté

« Poussé par sa passion du football, la volonté de N’Golo Kanté est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton, via son Académie des Jeunes, a expliqué la formation belge. Le club vise à assoir son ancrage local en vue de devenir une locomotive du football en Gaume et dans la province du Luxembourg. »

« A l’image de N’Golo Kanté, le travail, la générosité et l’humilité porteront les ambitions du RE Virton pour les prochaines années. Avec l’envie de porter haut les couleurs de la Gaume, de la province et de la Wallonie, N’Golo Kanté invite toutes les forces vives du territoire à rejoindre un projet qui se veut rassembleur et dignes des supporters de l’Excelsior », conclu le Royal Excelsior Virton, nouveau terrain de jeu de l’international tricolore.