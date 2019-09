Effrayée par Rami, Pamela Anderson a quitté la France

Dans : Foot Europeen.

Se sentant trahie par Adil Rami, Pamela Anderson avait annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux.

Un véritable feuilleton où l’on apprenait, selon la version du mannequin, que le défenseur central se montrait violent avec son ex-compagne et qu’il menait une double vie. « Il est venu me voir à mon hôtel. La sécurité s'est chargée de lui. J'ai désormais un garde du corps... parce qu'il me fait peur », confiait-elle en juin dernier, effrayée par le comportement du Français qui n’a pas réussi à la reconquérir malgré de nombreuses tentatives. Invitée dans l’émission américaine The View, Pamela Anderson est revenue sur cet épisode.

« Je ne voulais pas lui accorder d'attention, car c'était exactement ce qu'il voulait, a-t-elle raconté. (...) Je savais depuis le début... et cette problématique est très importante car elle touche beaucoup de femmes et c'est affreux. » Du coup, la Canadienne a fui le pays à contrecœur. « J'adorais vivre en France, c'était le point positif, a-t-elle regretté. J'ai appris un peu de français et maintenant je suis à la maison, je suis de retour sur l'île de Vancouver, qui est ma maison. » Entre-temps, Rami a quitté l’Hexagone pour Fenerbahçe en Turquie.