Dembélé contre Coman, Munich et Barcelone négocient

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Kingsley Coman et Ousmane Dembélé n’ont toujours pas prolongé. Le Bayern Munich veut donc boucler l’arrivée de l’ailier français du Barça pour palier le départ de l’ancien du PSG.

Les destins de Kingsley Coman et Ousmane Dembélé sont peut-être liés. Les deux Français arrivent à un tournant de leur carrière. Le premier a d’abord voulu prolonger au Bayern Munich. Il a engagé Pini Zahavi, et a réclamé des exigences assez folles à sa direction. Le champion d’Allemagne n’a pas cédé. Kingsley Coman a donc cherché un club l'été dernier, du côté de la Premier League. Certains gros comme Chelsea ou Manchester United ont été intéressés mais aucun n’est passé à l’action. Kingsley Coman, lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, vit donc une septième saison déjà en Bundesliga. Et un départ paraît cette fois presque inévitable l’été prochain. Le Bayern cherche déjà son remplaçant et a d’ores et déjà coché un nom : celui d’Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec le FC Barcelone à l’issue de la saison.

Le Bayern veut Dembélé pour remplacer Coman

A en croire les informations de Bild, le Bayern Munich veut en effet remplacer un ailier français par un autre. Si le passage d’Ousmane Dembélé au Barça n’est pas une réussite, il garde une excellente cote en Allemagne, où il a brillé avec le Borussia Dortmund. Le Bayern Munich est conscient de sa situation actuelle. Il l’a dans le viseur pour remplacer Kingsley Coman. Même si Ousmane Dembélé n’est pas fiable physiquement, le recruter libre serait un superbe coup sans risques inconsidérés car aucune indemnité de transfert ne serait versée. Si Xavi souhaite conserver l’international français, son agent, Moussa Sissoko, fait la misère aux dirigeants du Barça, qui n’ont pas de marge de manœuvre financière. Le Bayern n’est en revanche pas seul dans le dossier. Newcastle, Manchester United, Chelsea, la Juventus et Tottenham sont aussi à l’affût. L'incertitude plane autour des deux Français, à un an de la Coupe du monde au Qatar.