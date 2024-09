Cristiano Ronaldo trahit Benzema et vote Mbappé

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo en a encore sous le pied et compte bien le prouver. Malgré ses 39 ans, il espère réaliser une grande saison sous les couleurs d'Al-Nassr, même s'il essaye aussi de diversifier ses activités en dehors du football.

Al-Nassr compte sur Cristiano Ronaldo pour viser les sommets cette saison, que ce soit en Saudi Pro League ou en Ligue des champions asiatique. A 39 ans, CR7 a encore beaucoup d'ambitions au plus haut niveau. Mais l'ancien du Real Madrid sait aussi que son temps est compté en tant que football professionnel. Raison pour laquelle il diversifie ses activités en dehors des terrains. Récemment, CR7 a créé une chaîne YouTube avec comme idée en tête d'être le premier YouTubeur au monde en termes d'abonnés. Et le Portugais fait déjà très fort pour se mettre des fans dans la poche.

Cristiano Ronaldo a fait son choix, Benzema ne va pas aimer

❓Rio Ferdinand: ¿Benzema o Mbappé?



😳 Cristiano Ronaldo: "MBAPPÉ.”



Vía 'Cristiano (youtube)'. pic.twitter.com/w3qnGbzNz7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 8, 2024

Ces dernières heures, Cristiano Ronaldo s'est fait interviewer par Rio Ferdinand. Pas mal de sujets ont été abordés. L'ancien défenseur de Manchester United lui a même demandé quel footballeur il préférait entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. Et petite surprise, puisque l'attaquant d'Al-Nassr a choisi Mbappé, comme vous pouvez le voir sur la séquence ci-dessus. De quoi bien évidemment faire réagir les fans et observateurs, entre ceux qui auraient aimé que CR7 choisisse son ancien partenaire du Real Madrid plutôt que Kylian Mbappé. Surtout que les fans de Benzema n'ont pas oublié que CR7 avait zappé de féliciter publiquement Karim Benzema pour le gain du Ballon d'Or en 2022. Petite note positive néanmoins pour KB9, le fait que CR7 l'ait choisi face à Ryan Giggs. Cristiano Ronaldo et Benzema auront l'occasion de se revoir lors de la prochaine rencontre entre Al-Nassr et Al-Ittihad cette saison. Ce sera le 5 décembre prochain.