Cristiano Ronaldo trahi par son propre fils

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Malgré un départ par la petite porte, Cristiano Ronaldo aime le Real Madrid qu'il considère comme une maison et qui le considère comme une légende. Toutefois, cet amour des Merengue n'est pas partagé par tous au sein de son foyer.

Le maillot de la discorde ? L'antagonisme Real Madrid-FC Barcelone est connu de tous les amoureux de football dans le monde. C'est encore plus le cas pour Cristiano Ronaldo, lequel l'a vécu sur le terrain en tant que joueur madrilène. Star du Real pendant près d'une décennie, il a toujours fait de son possible pour terrasser l'ennemi catalan lors des confrontations. C'est d'autant plus vrai que le Barça reste le club de son rival historique comme joueur, Lionel Messi. Il ne viendrait donc jamais à l'idée du Portugais de jouer chez les Blaugrana ou de sympathiser avec eux.

Mateo Ronaldo, jeune fan du Barça

CR7 a peut-être insufflé ce rejet du Barça chez les siens. Si c'est le cas, le message n'a visiblement pas été compris par tous. En effet, dans une vidéo postée sur Instagram par sa compagne Georgina Rodriguez, on y voit son fils Mateo dans une scène inattendue. Ce dernier imite la célébration de son père mais avec le maillot...du FC Barcelone.

Cristiano Ronaldo’s son Mateo dancing and singing to ‘Peaches’ by Jack Black in an FC Barcelona kit during Georgina’s Rodriguez’s recent instagram story. pic.twitter.com/TZtLYFt6xI — GC (@GettyCristiano) May 20, 2023

Un choix de tunique étonnant au vu de la carrière en club de son père. Une scène qui aura de quoi faire réagir en Espagne, à Madrid comme à Barcelone. Petite divergence entre le fils de 6 ans et son père ou signe d'ouverture de Cristiano Ronaldo vis-à-vis du Barça malgré leur longue opposition ? Seul l'avenir le dira. En tout cas, ce serait très intéressant de voir un jour, si le talent est présent, le fils Ronaldo évoluer au sein du club de Lionel Messi.