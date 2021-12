Cristiano Ronaldo rabaissé, ça l'a rendu fou

Dans : Foot Europeen.

Cristiano Ronaldo ne digère pas la critique, et n'hésite pas à saisir son smartphone pour le faire savoir.

C’est la tradition du mois de décembre. Avant celle de Noël. Avec la remise du Ballon d’Or, le débat sur le meilleur joueur en activité, ou le meilleur joueur de tous les temps, est lancé. Les 7 Ballons d’Or semblent mettre Lionel Messi sur une autre planète, mais son dernier sacre a été particulièrement contesté, se reposant sur ses buts avec le Barça et son sacre en Amérique du Sud avec l’Argentine. Depuis lors, Messi vient de traverser une demi-saison loin du statut espéré avec le PSG, mais les votants ne lui en ont pas tenu rigueur. Cristiano Ronaldo, qui continue d’être aussi régulier et performant à 37 ans, n’a pas forcément droit au même traitement. Il essuie souvent des critiques sur son jeu trop individualiste, ou doit digérer des comparaisons en sa défaveur avec Lionel Messi. Si le Portugais communique rarement à ce sujet, il n’en reste pas moins très actif en coulisses. C’est ce que raconte Antonio Cassano, trublion du football italien et ancien buteur de la Nazionale ou de l’AS Roma, qui avoue avoir reçu un message étrange venu d’Espagne après une sortie médiatique. Il avait alors fait savoir que Cristiano Ronaldo était moins fort que Ronaldo le Brésilien, et aussi moins fort que Lionel Messi. La suite, l’Italien la raconte.

« Cristiano Ronaldo, je ne l’aime pas »

« L’autre jour, après Bobo TV, j’ai vu un texto d’un numéro espagnol. Quatre longs textes. Il m’a dit que je devais le respecter, que je devais respecter les buts qu’il avait marqués, ce qu’il avait gagné et ce qu’il représentait. Je ne crains personne et je lui ai répondu en lui écrivant que je venais de dire la vérité : il n’y a qu’un seul Ronaldo et Messi est meilleur que lui. Il [Ronaldo] a continué à dire qu’il avait de l’argent. Il a marqué plus de buts dans sa carrière, alors que je n’en avais marqué que 150. Cristiano a tout dans la vie. Il devrait se détendre et être détendu plutôt que de voir ce que les gens disent de lui. Il devrait être comme Messi et être plus détendu. C’est la vérité, j’ai appelé Buffon et je lui ai dit aussi, je l’ai dit à Giorgio Chiellini aussi. Je ne lui ai jamais manqué de respect, en tant qu’homme ou en tant que footballeur. Je ne l’aime pas, il y a 50 joueurs que j’aime plus que lui, et alors ? », a balancé Antonio Cassano sur Bobo TV. L’Italien s’est retrouvé assez étonné de constater que Cristiano Ronaldo surveillait ce qu’il se disait sur lui sur les plateaux TV, et qu’il avait même demandé à Gianluigi Buffon le numéro de téléphone de Cassano pour pouvoir lui dire ce qu’il pensait de son intervention.