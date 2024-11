Cristiano Ronaldo plante un ciseau splendide

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Le Portugal n'a pas fait de détails dans son match de Ligue des Nations face à la Pologne ce vendredi soir (5-1).

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont planté cinq buts et ont étrillé leur adversaire du soir (5-1), une soirée particulièrement prolifique pour le buteur d'Al-Nassr. Auteur d'un doublé, CR7 a d'abord inscrit un penalty avant de se distinguer avec un second but beaucoup plus spectaculaire. Magnifiquement servi par Vitinha au second poteau, le buteur de 39 ans a armé et exécuté un splendide ciseau, ne laissant aucune chance au gardien polonais pris à contre pied. Une manière distinguée d'inscrire son 135e but en sélection pour Cristiano Ronaldo.