Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, deux mauvais perdants....

C’est ce lundi soir du côté de Londres que l’on connaîtra officiellement le meilleur joueur FIFA de la saison 2017-2018.

Trois joueurs se disputent le titre : Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Mohamed Salah. Mais l’identité du vainqueur ne fait plus vraiment de doute puisque l’international croate du Real Madrid est le grand favori pour remporter le titre. Ainsi selon AS, Cristiano Ronaldo, vainqueur du trophée lors des deux saisons précédentes, devrait zapper cet événement. Et ce ne sera pas la seule star à sécher cette cérémonie prestigieuse.

En effet, un certain Lionel Messi devrait également faire l’impasse. Nominé pour le titre du plus beau but de l’année, l’international argentin sera absent « pour raisons personnelles » selon Marca. On imagine assez facilement que s’il avait été dans les favoris pour remporter le titre de meilleur joueur, la star du FC Barcelone aurait trouvé un moyen de se rendre à Londres pour participer à la cérémonie. Autant dire que l’absence de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, qui raflent tout depuis 10 ans, devrait faire énormément réagir dans les prochaines heures…