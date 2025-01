City ‍: Coup de tonnerre, Haaland prolonge jusqu'en 2034

Selon les informations de la presse britannique, Erling Haaland a signé un contrat record avec Manchester City qui l'engage jusqu'en... 2034.

Neuf ans et demi. C'est la durée du nouveau contrat d'Erling Haaland avec Manchester City. Si son nom a longtemps été associé à bien d'autres clubs, le Norvégien compte bien continuer sa carrière chez les Skyblues. A en croire les révélations de David Ornstein pour The Athletic, l'attaquant de 24 ans a signé un contrat de 9 ans et demi, qui prendra alors fin en juin 2034, l'année de ses 34 ans.

Son contrat actuel, le liant jusqu'en 2027 au dernier vainqueur de la Premier League, contenait diverses clauses facilitant un départ. Avec son nouveau bail exceptionnel, Erling Haaland s'inscrit sur du très très long terme. Le média britannique n'a pas révélé les chiffres exacts par manque de clarté, mais il s'agirait là de l'un des contrats sportifs les plus lucratifs de tous les temps.

