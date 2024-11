City coule, Pep Guardiola se blesse de rage

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Sur sa pelouse, Manchester City n'a pas réussi à conserver son avance de trois buts et a terminé sur un match nul (3-3). De quoi faire rager Pep Guardiola qui n'a physiquement pas pu se contenir.

Les derniers matchs de Manchester City sont très éloignés de ce que le club propose depuis l'arrivée de Pep Guardiola en 2016. Huit années de jeu léché qui ont terrorisé à maintes reprises les adversaires britanniques et européens. La série noire du club est donc plus qu'historique. La dernière victoire des Skyblues remonte au 26 octobre et depuis, ces derniers ont enchainé 5 défaites et un nul en encaissant 17 buts. Devant son public, dans une soirée froide de Ligue des champions, Manchester City espérait se relancer en affrontant le Feyenoord. Mais l'issue de la rencontre témoigne des faiblesses actuelles du club à asseoir sa domination. De quoi faire rager Pep Guardiola qui n'a pas su se contenir.

Pep Guardiola s'est infligé une blessure au visage

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.



🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/9g9Ix0LyrO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2024

Après moins d'une heure de jeu, Manchester City semblait enfin avoir retrouvé de la confiance. Les Skyblues menaient trois à zéro avant que Pep Guardiola réalise un triple changement juste avant la 70ᵉ minute. À partir de là, le Feyenoord a rattrapé son retard en inscrivant trois buts en un quart d'heure. Une situation qui n'a clairement pas plu à Pep Guardiola. D'ordinaire, le stress peut pousser certains à se ronger les ongles. Le technicien espagnol, lui, est passé à l'étape supérieure en s'infligeant une blessure au visage.

Pas passée inaperçue, cette dernière a fait l'objet d'interrogations en conférence de presse. « Je me suis fait ça avec mon doigt. Avec mon ongle. Je voulais me faire du mal. Bonne nuit », a simplement lâché Pep Guardiola. S'il avait pu s'arracher les cheveux après avoir vu son équipe se fait rattraper une avance de trois buts, il l'aurait sûrement fait aussi.