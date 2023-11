Cissé forcé de recaler Zidane, l'anecdote surprenante

Dans : Foot Europeen.

Djibril Cissé a pendant longtemps marqué les esprits sur les pelouses de Ligue 1. Il aurait pu toutefois en faire de même en Espagne sous les couleurs du Real Madrid.

A Auxerre, Djibril Cissé a vécu des moments importants dans sa carrière. L'attaquant a fait parler la poudre sous les ordres de Guy Roux. Au total, en 169 matchs disputés, Cissé aura planté à 90 reprises de 1999 à 2004. De quoi lui ouvrir les portes de l'équipe de France. Là-bas, le natif de Arles a pu rencontrer des stars et ses idoles. C'est le cas de Zinedine Zidane. Sa rencontre avec le Ballon d'Or 1998 aura été très marquante pour Djibril Cissé. Surtout que l'ancien du Real Madrid pensait pas mal de bien du joueur auxerrois.

Cissé ose recaler Zidane

À l'occasion de la sortie de son livre de souvenirs intitulé Ma vie de footballeur, Cissé a donné quelques anecdotes croustillantes sur ses premiers mots avec Zidane. Et il a même indiqué pourquoi il a refusé de venir au Real Madrid pour jouer avec Zinédine Zidane. « Zidane, c’est le choc ! La première fois que je l’ai croisé, c’était avant la Coupe du monde 2002. On était déjà en Corée du Sud et Zizou, qui jouait la finale de la Ligue des champions nous a rejoints directement là-bas. J’attendais ce moment comme un grand fan. On était en train de manger et il rentre dans la pièce. D’un coup, le silence. Tu sens que le mec en impose sans dire un seul mot. (...) Il me dit que le Real Madrid s’intéresse à moi et que lui se verrait bien jouer avec moi en Espagne. Je lui ai dit que, même si je n’avais rien signé, j’avais déjà donné ma parole à Liverpool. Je ne regrette rien car je ne sais pas si j’aurais été titulaire à Madrid. Mais ma première grosse discussion avec Zizou, cela a été pour lui dire non », a notamment avoué Djibril Cissé, qui gagnera au final la Ligue des champions en 2005 avec les Reds et sans doute encore plus de crédit aux yeux de ses partenaires des Bleus.