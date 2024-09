Belgique ‍: Overdose de « ‍seum ‍», De Bruyne craque

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi soir en Ligue des Nations, la Belgique n'a pas fait le poids face à l'équipe de France. Très frustré, Kevin De Bruyne est apparemment prêt à tout arrêter avec les Diables Rouges.

La Belgique n'y arrive décidément pas face à l'équipe de France. Quelques semaines après avoir été éliminés de l'Euro 2024 par les Bleus, les Diables Rouges ont encore connu la défaite ce lundi soir en Ligue des Nations. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne n'auront presque rien proposé. Collectivement et individuellement, la Belgique n'a pas été à la hauteur. Et le joueur de Manchester City en a plus que marre de ne pas avoir d'ambitions avec son pays natal. Il pourrait même tout arrêter et ce ne sont pas des paroles prononcées après la rencontre qui vont rassurer sur son cas en Belgique.

De Bruyne et la Belgique, tout est fini ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Selon des images filmées par RTL sports, Kevin De Bruyne aurait en effet lâché dans les vestiaires de Lyon à son directeur technique qu'il allait dire stop à la sélection : « Ik Stop » (« J'arrête » en français ) aurait-il indiqué. Des mots apparemment répétés plusieurs fois à Franky Vercauteren. A noter que ce n'est pas la première fois que le crack de Manchester City menace de prendre sa retraite internationale. C'était déjà le cas après l'Euro 2024 et une autre défaite face à l'équipe de France en huitièmes de finale. Devant la presse, le sélectionneur belge Domenico Todesco s'est néanmoins voulu rassurant concernant De Bruyne, indiquant : « Est-ce que je redoute qu'il annonce sa retraite internationale ? Non. On ne parle pas de ce genre de choses. Il ressent beaucoup d'émotions, c'est humain. Il faut comprendre qu’après ce match, surtout après notre entame, repartir avec zéro point, c’est dur à encaisser. Kevin De Bruyne est un gagnant, il a cette mentalité. Il est émotif et déçu, c’est pourquoi parfois on peut dire ça, oui ». Loin d'être totalement persuasif quand même.