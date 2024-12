Barça ‍: Frenkie de Jong peut préparer ses larmes

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Progressivement devenu un poids lourd pour le FC Barcelone, Frenkie de Jong sonderait l’Arabie saoudite pour évaluer l’intérêt d’un transfert dans le pays du Golfe.

L’avenir de Frenkie de Jong s’écrit décidément de plus en plus loin du Camp Nou. À son arrivée au FC Barcelone en 2019, le milieu de terrain néerlandais débarquait avec des valises remplies de grandes promesses. Finalement, il n’a pas réussi à marquer l’histoire malgré un style de jeu qui le faisait totalement correspondre aux attentes des Blaugrana. Avec un salaire de 19 millions d’euros par an (hors bonus) jusqu’en juin 2026, l’ancien de l’Ajax Amsterdam est le deuxième joueur le mieux payé du club. Un état de fait injustifié au regard de son faible rendement sur le terrain. Hansi Flick ne compte d'ailleurs quasiment plus sur lui. Il faut remonter au mois de février 2024 pour retrouver les traces d'un match qu'il a disputé dans son intégralité. Devant son temps de jeu réduit, l'international néerlandais se cherche une porte de sortie pour redonner un souffle à sa carrière. Son regard se porterait d’ailleurs sur l’Arabie saoudite.

Frenkie de Jong, de la Liga à la SPL ?

Le Barça met brutalement fin au rêve de Flick https://t.co/EITGBTsEOS — Foot01.com (@Foot01_com) December 25, 2024

Selon les informations de AS, l’agent de Frenkie de Jong sonderait actuellement le marché saoudien. Le quotidien sportif espagnol affirme en effet qu’Ali Dursun s’est renseigné sur les coutumes locales et la vie quotidienne en Arabie saoudite, sans aller jusqu’à évoquer des contacts existants avec des écuries de Saudi Pro League. Si aucun intérêt réciproque n’est à ce jour constaté, une telle prise de renseignements en dit surtout long sur l’avenir de Frenkie de Jong au FC Barcelone.

Son histoire semble s’écrire de plus en plus loin de la Catalogne, alors qu’il évolue pourtant sous les couleurs du club de ses rêves. Ses prestations insipides, sa tendance à se blesser régulièrement et son refus de prolonger en baissant considérablement son salaire sont autant de raisons qui laissent croire qu’un départ lors du prochain mercato estival est inéluctable. Reste à savoir s’il trouvera son bonheur en Arabie saoudite tout en conservant sa place en sélection.