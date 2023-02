Balotelli trop nul à Sion, les fans brûlent son maillot

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Mario Balotelli connaît une carrière en dents de scie. Actuellement au FC Sion, l'international italien ne fait pas l'unanimité, loin de là.

Le 31 août 2022, Mario Balotelli s'engageait pour deux saisons avec le FC Sion. Un nouveau club pour l'ancien joueur de Nice, qui ne trouve plus aucune stabilité au plus haut niveau. Il faut dire que son attitude lui a souvent joué des tours. En Suisse, le joueur de 32 ans voulait reprendre du plaisir à jouer au football. En 12 matchs disputés avec le club suisse, Mario Balotelli a trouvé le chemin des filets à 5 reprises. Mais son investissement sur la pelouse pose parfois question. Ce samedi soir, le FC Sion a été balayé à domicile par Saint-Gall (0-4). Et le public valaisan n'a pas manqué de tacler et siffler Balotelli.

Balotelli, ce n'est toujours pas ça

Balotelli jersey is burned by his own fans in the stadium😂#FCSion #sfl pic.twitter.com/A6BkZ3p30g — jl2704 (@miclar777) February 26, 2023

« Mouille le maillot ou casse-toi ! », voilà les chants auxquels a dû faire face Mario Balotelli lors de la débâche de Sion contre Saint-Gall. Pour ne rien arranger, l'Italien portait le brassard de capitaine et aura été copieusement sifflé lors de sa sortie du terrain. Mais le pire n'était pas encore passé, car un maillot floqué Balotelli a été brûlé après le coup de sifflet final. Difficile d'imaginer un futur étincelant donc pour Balotelli en Suisse, alors que le FC Sion est avant-dernier du championnat suisse et n'y arrive plus depuis 2023. Prochain match pour la formation sédunoise, ce sera lors de la réception de Lugano en quarts de finale de la Coupe de Suisse. L'occasion pour Balotelli de faire taire les critiques. A 32 ans, voilà en tout cas l'ancien de l'Inter dans une nouvelle situation compromettante. Les maux du passé sont encore loin d'être mis de côté et le gâchis reste immense autour de la carrière de Mario Balotelli.