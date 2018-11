Ballon d’Or : Modric devant les Français, une première fuite sur les votes

Dans : Foot Europeen, Equipe de France.

Pas de crainte avant le prochain rassemblement de l’équipe de France, aucun joueur ne tentera de la jouer perso en vue du Ballon d’Or.

La raison est simple, les votes sont définitivement clos depuis vendredi. Il faut maintenant attendre le lundi 3 décembre pour connaître le choix des journalistes. Enfin, si le nom du lauréat ne fuite pas entre-temps. Car une tendance claire a déjà été révélée. Selon Xavier Barret, un ancien journaliste de France Football, le magazine qui organise le Ballon d’Or, c’est Luka Modric qui arrive en tête après le dépouillement de la moitié des votes.

Vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du monde 2018, le milieu croate du Real Madrid devancerait les Français Raphaël Varane et Kylian Mbappé dans cet ordre. Reste à savoir si les votes restants confirmeront cette hiérarchie ou si les champions du monde parviendront à faire la différence. En tout cas, cette fuite risque de ne pas plaire à Cristiano Ronaldo. Et surtout à Antoine Griezmann, qui s’est lancé dans une campagne médiatique pour remporter le trophée tant convoité.