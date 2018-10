Ballon d'Or : Ce Marseillais se moque de la rivalité OM-PSG et vote Mbappé !

Dans : Foot Europeen, OM, PSG.

Contrairement aux années précédentes, l’incertitude est totale concernant l’identité du futur Ballon d’Or.

Plusieurs joueurs prétendent à la victoire finale dont Griezmann, Mbappé, Varane ou encore Modric et Cristiano Ronaldo. Chacun à son petit avis sur la question et, interrogé par le Corriere dello Sport, l’entraîneur phocéen Rudi Garcia a donné le sien. Et peu importe la rivalité entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, l’ancien entraîneur de l’AS Roma estime que Kylian Mbappé ne volerait rien à personne s’il décrochait le gros lot. Même s’il n’oublie pas l’autre homme fort des Bleus…

« Qui sera Ballon d’Or ? Je pense que ce sera Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé, du moins je l’espère » a confié l’entraîneur marseillais. Une objectivité qui sera certainement saluée par les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels militent pour que le natif de Bondy obtienne le Ballon d’Or à la fin de l’année. De son côté, l’attaquant des Bleus est plutôt discret sur le sujet, contrairement à son coéquipier Antoine Griezmann, qui fait sa propre promotion dans les médias européens ces dernières semaines.