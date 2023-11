Zidane, l’énorme surprise se prépare

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Manchester United est bien parti pour se séparer d'Erik Ten Hag à l'allure où vont les choses. Zinedine Zidane est considéré comme l'un des deux favoris pour récupérer le prestigieux club anglais.

Sans club depuis désormais plus de deux ans, Zinedine Zidane n’est pas en train de balancer son CV à toutes les formations qui sont à la recherche d’un entraineur. La légende vivante du football français rêve de prendre les commandes de l’équipe de France, et a eu du mal à digérer la prolongation de contrat longue durée de Didier Deschamps, signée dans la foulée de la Coupe du monde 2022. Depuis, son nom a été annoncé avec insistance du côté du Paris SG, que ce soit en 2021 quand Christophe Galtier a finalement été choisi, ou en 2022 avant que Luis Enrique ne soit nommé. Zizou est également pressenti à l’OM, si jamais le projet de rachat voit concrètement le jour. A l’étranger, un retour au Real Madrid est également évoqué notamment avec la fin de contrat et le départ de Carlo Ancelotti vers le Brésil. Enfin, un autre de ses anciens clubs est également sur les rangs, avec la Juventus Turin, qui tient une place particulière dans son coeur.

Ten Hag grand favori... pour prendre la porte

Mais pour le moment, rien ne bouge et c’est une autre opportunité qui pourrait voir le jour. Manchester United est en effet un géant de Premier League en grande difficulté, et Erik Ten Hag est en train de perdre tous ses soutiens un par un, au fut et à mesure que son équipe patauge. Ni le départ de Cristiano Ronaldo, ni le mercato, n’ont permis de donner du jeu et des résultats aux Red Devils, et le Néerlandais est désormais pressenti pour prendre la porte dans les prochaines semaines. Selon The Times, Zidane fait partie des deux noms en tête du Board du club anglais pour venir s’asseoir sur le banc d’Old Trafford. Son concurrent serait actuellement Ruben Amorim, qui bluffe tout le monde avec le Sporting Portugal.

La candidature de l’ancien numéro 10 des Bleus est bien évidemment très prestigieuse, et le Français pourrait se voir offrir un salaire et des moyens colossaux pour relancer un club qui ne parvient plus à lutter avec Manchester City, ou même Arsenal et Tottenham cette saison. Le titre est en effet déjà compromis avec plus de 10 points de retard sur le leader, et le podium s’éloigne également à chaque journée. Néanmoins, les réticences sont aussi importantes si jamais Zidane devait décrocher son téléphone, car l’entraineur français n’a jamais été attiré par la Premier League, et parle aussi bien anglais que Jacques Santini à son arrivée à Tottenham en 2004, ce qui est considéré comme un frein par Zidane lui-même pour avoir l’adhésion de son vestiaire. Un dossier à suivre donc même si pour l’heure, Erik Ten Hag est toujours le manager de Manchester United, malgré sa première position chez les bookmakers pour être le prochain technicien de Premier League à prendre la porte.