Wayne Rooney proche d'un retour en Premier League !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Agé de 36 ans, Wayne Rooney pourrait faire son retour en Premier League. Cependant, il ne s'agira pas pour la star anglaise de sortir de sa retraite de joueur.

« Roo Turn », c’est par ce facile jeu de mots que le Sun annonce ce mercredi que Wayne Rooney pourrait rapidement revenir dans l’élite du football anglais au sein d’un club qui lui est cher, Everton. Chez en effet chez les Toffees que l’attaquant aux 120 sélections et aux 53 buts avec l’équipe d’Angleterre avait débuté sa carrière avant de rejoindre Manchester United avec la réussite que l’on sait. En effet, les dirigeants de l’autre club de Liverpool réfléchiraient au remplacement de Rafael Benitez, alors qu’Everton pointe à une peu glorieuse 14e place au classement de Premier League. Non pas que le club soit en danger imminent, mais le jeu pratiqué par l’équipe du coach espagnol est très décevant, et cela commence à chauffer pour Benitez. Au point même que des contacts auraient été récemment noués avec Wayne Rooney afin de connaître sa réaction si une offre lui était faite dans les semaines qui viennent.

Wayne Rooney hésite entre un challenge dingue et un retour à Everton

Wayne Rooney lined up for sensational Premier League job https://t.co/khhA6d4w28 pic.twitter.com/JcvXbPIlw7 — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) December 15, 2021

Wayne Rooney est lancé dans un incroyable défi sur le banc de Derby County, puisque ce club, placé en redressement judiciaire, a débuté la saison de D2 avec 21 points de pénalité. Évidemment dernier de Championship avec seulement 4 points, Derby compte 17 longueurs de retard sur le 21e et premier non-relégable, et le maintien serait un exploit colossal. Même si ce challenge excite Wayne Rooney, le Sun pense que ce dernier ne refusera pas une offre d’Everton, et c’est ce qu’il aurait fait savoir aux dirigeants des Toffees. Pour l'instant, le dossier est en stand-by, mais Rafael Benitez le sait, la menace Rooney plane.