Officiel : Ralf Rangnick coach de Man Utd jusqu'à la fin de saison

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Manchester United a officialisé la désignation de Ralf Rangnick comme manager intérimaire jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Dans l'attente de la propable venue de Mauricio Pochettino la saison prochaine, les dirigeants des Red Devils ont tout de même choisi de recruter Ralf Rangnick, jusqu'alors directeur sportif du Lokomotiv Moscou. Ce dernier deviendra ensuite consultant du club anglais pour les deux années suivantes. « Ralf est l'un des entraîneurs les plus novateurs et les plus respectés du football européen. Il était notre candidat numéro un pour l'intérim, son leadership inestimable et les compétences techniques qu'il apportera grâce à plusieurs décennies d'expérience en matière de gestion et de coaching », s’est réjoui John Murtough, directeur du football de Manchester United.