PL ‍: Salah porte Liverpool avant la CAN

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Liverpool bat Newcastle 4-2

Buts pour Liverpool : Salah (49e et 85e), Jones (74e), Gakpo (78e)

Buts pour Newcastle : Isak (54e), Botman (81e)

L’année commence fort en Premier League avec dès ce 1er janvier le choc entre Liverpool et Newcastle. Les Reds ont conservé leur première place à la faveur de leur succès 4-2. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, avec notamment deux buts, une passe décisive, et un pénalty manqué du même Mohamed Salah, qui a brillé avant de partir pour la CAN. Avec cette victoire 4-2, Liverpool prend trois points d’avance sur Aston Villa, le deuxième.