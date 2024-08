PL ‍: Salah décisif, débuts réussis pour Slot et Liverpool

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Début de saison réussi pour Liverpool. Pour entamer son exercice en Premier League, l'équipe désormais entraînée par Arne Slot s'est imposée sur le terrain d'Ipsiwh (0-2) grâce à un excellent Mohamed Salah. Passeur décisif pour Diogo Jota (60e), l'ailier égyptien a lui-même inscrit le deuxième but des siens cinq minutes plus tard. Le Pharaon devient ainsi le meilleur buteur lors d'une 1ère journée de Premier League avec un total de 9 réalisations, soit une de plus qu'Alan Shearer, Frank Lampard et Wayne Rooney (8).