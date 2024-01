PL ‍: Martial prolongé, c’est la grosse surprise à Manchester

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

En fin de contrat et loin de faire l'unanimité du côté de Manchester United, Anthony Martial pourrait finalement prolonger son bail avec les Red Devils.

Débarqué à Manchester United dans le cadre d’un énorme transfert de 60 millions d’euros en provenance de l’AS Monaco en 2015, Anthony Martial est toujours chez les Red Devils. Pourtant, l’attaquant français n’a pas vraiment répondu aux grandes attentes placées en lui. Auteur de deux buts et deux passes décisives en 19 matchs cette saison, l’attaquant de 28 ans n’est plus un titulaire à MU. Absent depuis la mi-décembre à cause d’une maladie, Martial dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024 avec Manchester. Autant dire qu’en ce début janvier, le Français est libre de s’engager dans n’importe club en vue de l’été prochain. Mais alors que son départ estival ne semblait faire aucun doute, sachant que Manchester ne compte plus trop sur lui, un énorme retournement de situation a eu lieu ces derniers jours.

« Nous discutons avec Anthony pour une prolongation de contrat »

Ten Hag : "Nous parlons avec Rapha Varane et Anthony Martial." #MUFC pic.twitter.com/fDSOk4EgXe — Manchester United (@MUnitedFR) January 4, 2024

Ce jeudi, en conférence de presse, Erik ten Hag a effectivement annoncé que son club discutait avec Martial : « Nous discutons avec Anthony pour une prolongation de contrat ». Une annonce lors de laquelle l’entraîneur néerlandais a également évoqué une éventuelle prolongation de Raphaël Varane, tout en confirmant les nouveaux bails de Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka et Hannibal Mejbri. Mais c’est bien la déclaration faite autour de Martial qui fait parler, puisque le joueur formé à l’OL pourrait se retrouver encore plus loin dans la hiérarchie offensive de United avec l’arrivée de potentiels grands attaquants avec le nouveau projet de Jim Ratcliffe. Mais peut-être que cette éventuelle prolongation d’un an est stratégique pour Martial, qui pourrait accepter de signer avant de partir dans le cadre d’un transfert, et non pas gratuitement, lors du prochain mercato estival.