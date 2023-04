PL : Luis Enrique débarque à Londres et impressionne

Luis Enrique est sans poste depuis son départ de la sélection espagnole suite à une Coupe du monde ratée avec la Roja. Mais l'ancien du Barça n'aura pas trop de mal à retrouver chaussure à son pied.

En Europe, la valse des entraineurs continue en cette fin de saison. Après le Bayern Munich, c'est Chelsea qui a souhaité se séparer de son technicien. Pourtant arrivé en cours de saison, Graham Potter n'a pas survécu aux mauvais résultats des Blues en Premier League. L'Anglais n'a toujours pas été remplacé. Et Chelsea ne veut pas se tromper concernant son successeur, alors que des moyens colossaux ont déjà été investis sur le marché des transferts ces derniers mois.

Les champions d'Europe 2021 sondent certains entraineurs et aimeraient se payer les services de Zinedine Zidane. Mais le Français n'est pas chaud à cette idée, n'appréciant que peu le football anglais et ne maitrisant pas la langue de Shakespeare. Heureusement, le Z n'est pas la seule option retenue par le board londonien, puisque Luis Enrique est un profil qui plait aussi beaucoup.

Luis Enrique now in London for Chelsea talks, as per @JijantesFC. #CFC really impressed by initial conversations and have considered Enrique in the past. Enrique has been working on his English. Julian Nagelsmann remains the other leading candidate. pic.twitter.com/jN60y940S5