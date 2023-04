Potter viré, Chelsea hésite entre trois entraineurs

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Graham Potter n'est plus l'entraineur de Chelsea. Le club de Londres ne compte pas perdre de temps et cherche à faire venir son successeur dans les jours à venir. Trois techniciens sont en concurrence.

Soutenu jusqu’au bout par ses dirigeants malgré la série indigente que traverse le club londonien, Graham Potter a fini par prendre la porte après la dernière défaite à Aston Villa qui place Chelsea dans le ventre mou de la Premier League. Une situation indigne pour un club qui a tant dépensé, mais ne montre aucun jeu collectif, et aucun état d’esprit capable de laisser penser qu’une amélioration était à venir. Et pourtant, l’urgence est là puisqu’un quart de finale de Ligue des Champions se profile face au Real Madrid.

Nagelsmann en grand favori

Il faut donc très rapidement trouver un remplaçant à Graham Potter, et Todd Boehly travaille déjà sur trois pistes. Selon Fabrizio Romano, il y a un favori. « Julian Nagelsmann apparait comme le candidat le plus solide, car c’est un entraineur talentueux, qui peut très bien convenir à la Premier League », a livré l’informateur à propos du coach qui vient de se faire virer du Bayern Munich, et pourrait donc rebondir immédiatement.

Derrière l’Allemand, deux profils bien différents puisque Chelsea pense à Luis Enrique, sans travail depuis l’élimination piteuse de l’Espagne au Mondial 2022, et qui a confié à son entourage son désir d’entraîner en Premier League après avoir connu la Liga avec le FC Barcelone. Enfin, la dernière solution étudiée mène à Ruben Amorim, qui serait plutôt un technicien engagé sur le très long terme avec sa faculté de construire un groupe qui a séduit avec le Sporting Portugal.

Chelsea semble en tout cas déterminé à ne pas perdre de temps, même s’il n’y a plus rien à sauver en Premier League, et que la saison prochaine, sauf victoire finale en Ligue des Champions, se fera sans Coupe d’Europe. Ce qui peut tout de même faire froid dans le dos quand on voit l’argent dépensée par les Blues pour se renforcer, et faire venir des stars internationales. Le seul point positif pour les fans des statistiques, et qu’à chaque fois que Chelsea a viré son entraineur alors qu’il était en course en Ligue des Champions, il a fini par remporter le trophée européen. Ce fut le cas en 2012 et en 2021.