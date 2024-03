PL ‍: Liverpool-City fait scandale, l’Angleterre en ébullition ‍!

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

La presse anglaise est dans tous ses états après le choc entre Liverpool et Manchester City (1-1) et le penalty oublié pour les Reds dans le temps additionnel malgré une faute évidente de Jérémy Doku.

Le choc a tenu toutes ses promesses. Dimanche après-midi, les amoureux de football et de Premier League se sont régalés devant l’intensité et la qualité technique du choc entre Liverpool et Manchester City (1-1). Le score final arrange Arsenal, qui conserve la tête du championnat anglais mais le suspense reste entier quant à l’identité du futur champion. Au lendemain de ce choc mémorable, le dernier entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola, un goût amer reste en bouche des médias anglais. Et pour cause, Anfield a grondé dans le temps additionnel, réclamant une faute de Jérémy Doku sur Alexis Mac Allister.

Après un mauvais renvoi sur corner, l’ancien ailier du Stade Rennais a levé le pied très haut et celui-ci a fini sa course sur le ventre du milieu de terrain de Liverpool. Malgré une vérification des arbitres en charge de l’assistance vidéo, aucun penalty n’a été attribué au club de la Mersey. Ce lundi, la presse anglaise ne parle que de ça. Star Sport, Daily Mail, Sun… Tous les tabloïds anglais en font la Une, reprenant tous la même photo du pied haut de Jérémy Doku sur Alexis Mac Allister. Pour les observateurs du football anglais, médias comme consultants, il n'y a aucun doute sur le fait que Liverpool aurait dû bénéficier d'un penalty.

La presse anglaise enrage contre l'arbitrage

Après la rencontre, Jürgen Klopp était lui aussi très remonté, estimant que le penalty pour son équipe était indiscutable. « Pourquoi le gars dans le studio du VAR penserait-il simplement : "Je pense que ce n'est pas clair et évident" ? Qu'avez-vous mangé pour penser que ce n'est pas clair et évident ? Je ne suis pas en colère ou quoi que ce soit d'autre, c'est juste la situation » a regretté l’entraîneur allemand, qui aurait aimé s’offrir ce choc de la Premier League pour sa dernière contre Manchester City sur le banc de Liverpool avant son départ programmé au mois de juin. Tout reste donc ouvert pour la suite de la Premier League avec Arsenal en tête, à égalité avec Liverpool. Deux équipes qui comptent un petit point d’avance sur Manchester City, actuel troisième.