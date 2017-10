PL : Déjà une acheteuse pour Newcastle ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Tout récemment mis en vente par son propriétaire Mike Ashley, Newcastle devrait faire l’objet d’une offre formelle dans les prochains jours. Celle-ci viendra d’Amanda Staveley, richissime femme d’affaires anglaise de 44 ans et qui est déjà surnommé la future « Queen » de Premier League. Staveley va effectuer une offre de 330 ME pour tenter de récupérer le club anglais d’ici à la trêve hivernale. Un prix inférieure à 100 ME à celui que souhaite récupérer Mike Ashley, affirme le Daily Mail, pour qui les négociations devraient encore perdurer quelques semaines.