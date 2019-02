PL : Critiqué comme rarement, Kanté répond avec classe

Dans : Premier League, Foot Europeen, Equipe de France.

Durant le mois de janvier, Chelsea a vécu une période délicate avec deux défaites consécutives en Premier League face à Arsenal puis Bournemouth. Deux rencontres au cours desquelles les cadres n’ont pas répondu présent, à commencer par Ngolo Kanté. Fait rare pour être souligné, l’international français a connu un coup de mou qui lui a valu les critiques de son entraîneur Maurizio Sarri. Interrogé par RMC Sport, le champion du monde y a répondu. Avec, comme d’habitude, beaucoup de classe et d’élégance.

« Les critiques, il nous les avait déjà faites après les matchs contre Arsenal et Bournemouth. On a discuté avec lui et on essaie de trouver la bonne direction pour atteindre nos objectifs. On essaye de travailler pour s'éviter des situations où l'on perd le match dans les 10 premières minutes ou en seconde période parce qu'on manque de détermination. Est-ce que les critiques étaient justifiées ? Bien sûr. Ce n'est pas dur à entendre. Le coach, c'est quelqu'un de direct, qui dit ce qu'il pense. C'était son ressenti, il l'a exprimé » a confié le milieu de Chelsea, qui occupe une position inhabituelle de relayeur depuis le début de la saison. Cela explique également sans doute son coup de mou post-Noël…