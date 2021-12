PL : Cristiano Ronaldo au Barça, la réponse tombe direct

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, la presse espagnole expliquait que Cristiano Ronaldo était loin de faire l’unanimité dans le vestiaire de Manchester United.

El Nacional indiquait par exemple que Cristiano Ronaldo faisait grincer quelques dents à Manchester United. Des joueurs tels que Bruno Fernandes, Edinson Cavani ou encore Anthony Martial seraient très agacés du comportement individualiste de CR7, lequel a clairement fait savoir à son entraîneur Ralf Rangnick qu’il souhaite disputer tous les matchs sans jamais souffler. Le début d’un malaise commençait à s’installer, d’autant que les résultats de Manchester United sont en dent de scie. Mais après la victoire contre Burnley jeudi soir, grâce notamment à un but inscrit par Cristiano Ronaldo, l’agent du Portugais a sorti l’extincteur pour calmer les rumeurs.

Cristiano Ronaldo, aucun malaise dans le vestiaire ?

Best way to end the year! Great victory & ⚽️ 🤷🏽‍♂️💪🏽 #MUFC pic.twitter.com/SD7X0sRmZW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 30, 2021

« Cristiano Ronaldo est très heureux à Manchester United » a confié Jorge Mendes au micro de Sky Sports après le succès des Red Devils contre Burnley à Old Trafford, avant de conclure. « Il va continuer avec ses excellentes performances, comme il l'a toujours fait dans sa carrière. Ce sera une excellente saison pour lui, j'en suis sûr » a rassuré l’agent de Cristiano Ronaldo, pour qui il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir au sujet du rendement et du moral de l’international portugais de Manchester United. Malgré quelques petites frictions dans le vestiaire, le numéro 7 des Red Devils est toujours aussi déterminé à briller individuellement et collectivement afin de guider Manchester United vers les sommets. Une nouvelle rassurante sur l’état d’esprit de Cristiano Ronaldo, lequel fait l’objet de certaines rumeurs farfelues ces derniers jours. En début de semaine, l’ex-attaquant historique du Real Madrid a par exemple été associé… au FC Barcelone. Une rumeur sans fondement qui a rapidement été démentie. Ce sont bien les couleurs de Manchester United que le Portugais aux huit buts en Premier League cette saison défendra jusqu’en juin prochain, et sans doute plus encore.