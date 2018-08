PL : Chelsea à vendre pour 2 milliards d'euros, Abramovich abandonne !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Propriétaire du Chelsea FC depuis juin 2003, Roman Abramovich a décidé de mettre son club londonien en vente.

Arrivé à la tête de Chelsea il y a quinze ans, Roman Abramovich avait déboursé un chèque de 150 millions d'euros pour racheter un club un peu à la dérive. Depuis, le multimilliardaire russe, qui a désormais un passeport israélien, a placé les Blues sur l'échiquier européen, avec une Ligue des Champions (2012), et cinq titres en Premier League (2005, 2006, 2010, 2015 et 2017). Autant dire que l'homme d'affaires de 51 ans s'attend à faire une belle plus-value. Et ce sera le cas, puisque selon le Sunday Times, Abramovich a l'intention de vendre son club contre une somme supérieure à deux milliards d'euros.

Pour arriver à ses fins, et alors qu'il traverse une période difficile en Angleterre où le gouvernement refuse de lui renouveler son visa, l'oligarque a engagé la banque d’investissement The Raine Group. Tout cela dans l'objectif de trouver un éventuel intérêt venu de Chine, des États-Unis, du Moyen-Orient, ou même d'Angleterre, sachant que Jim Ratcliffe, l'homme le plus riche du pays britannique, aurait fait une offre. Après avoir réussi son passage à Londres, Abramovich s'apprête donc à encaisser un très gros chèque à la revente.