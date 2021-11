Pizza et coca interdits ! Antonio Conte on l'aime sans compter !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Nommé le 2 novembre dernier à la tête de Tottenham, Antonio Conte a pour mission de relancer des Spurs en difficulté depuis le début de la saison. L’Italien a déjà commencé à imposer sa discipline stricte dans les cuisines du club londonien.

Antonio Conte est bien décidé à relancer des Spurs moribonds depuis le début de la saison. Seulement neuvième de Premier League, Tottenham est bien décidé à se relancer avec le technicien italien, champion d’Angleterre avec Chelsea en 2017 et réputé pour ses compétences tactiques. Toutefois, le changement ne se fera pas que sur le terrain. Conte est bien décidé à changer les habitudes de ses joueurs, notamment sur le plan diététique. Pour assurer un état de forme optimal de ses troupes, l’entraîneur italien a décidé de faire le ménage dans les cantines du club de Tottenham.

Ketchup et mayonnaise bannis de l’équipe

Le média anglais The Athletic rapporte la liste noire concoctée par Conte. Pour les repas de son équipe, le ketchup et la mayonnaise sont donc bannis des tables. Du côté des cuisines, les chefs sont priés de ne plus cuisiner à l’huile ou au beurre. Les sandwiches sont eux virés du menu, tout comme les pizzas et le coca. Conte pense en effet que certains membres de l’effectif sont en surpoids et vise donc à s’assurer de la bonne forme physique de ses troupes pour la suite de la saison. Pour compléter ce suivi, il a explicitement conseillé à ses joueurs de manger plus de fruits et oblige surtout son groupe à suivre des séances supplémentaires de préparation physique et, ce, malgré un programme d’entraînement déjà chargé.

🚨Antonio Conte has banned pizza, ketchup, mayonnaise, brown sauce and fizzy drinks from the Tottenham's Training Facility. Just Like he did at Chelsea 5 years ago. 🔥



He boldly told some of his players that they are overweight and that they need to cut back.. pic.twitter.com/0aURqUyN0t — AZR (@AzrOrganization) November 10, 2021

Le manager italien, recruté à prix d'or, veut sans doute donner à ses hommes la recette du succès pour retrouver les sommets. Surtout, cela veut dire que les Spurs peuvent se préparer à courir et à suer dans un programme gargantuesque avec la Premier League, la Ligue Europa Conférence, la Cup et la coupe de la Ligue dans laquelle Tottenham est déjà qualifié en quart. Frank Lampard l'a d'ailleurs confié dans la presse anglaise, certains joueurs de Chelsea lui avaient confié qu'ils avaient fini la saison cramée lorsqu'il ont joué sous les ordres d'Antonio Conte. Hugo Lloris et ses coéquipiers sont prévenus, la fête est finie, et le régime burger-bière n'a plus sa place pour des footballeurs professionnels.