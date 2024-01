Par ici la sortie, Martial privé d’hommage à Old Trafford

Bientôt en fin de contrat à Manchester United, Anthony Martial dispose d’une option lui permettant de prolonger d’une année supplémentaire. Une saison de plus chez les Red Devils lui donnerait droit à un match d’adieu à Old Trafford. Mais la direction mancunienne en a décidé autrement.

A en croire le manager Erik ten Hag, Anthony Martial se retrouve dans une situation identique à celle de Raphaël Varane à Manchester United. L’attaquant de 28 ans arrive à la fin de son contrat l’été prochain, un bail qui contient une option pour prolonger d’une année supplémentaire. Mais cette semaine, le coach des Red Devils a confirmé que le club mancunien ne souhaitait pas activer cette option. Le Néerlandais « pense » que Manchester United discute avec l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais au sujet d’une prolongation classique.

🚨 Manchester United have activated new deal options for Lindelof, Hannibal and Wan-Bissaka.



“We are talking with Rapha Varane and Anthony Martial, and we triggered the options on Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof and Hannibal Mejbri”, Ten Hag says. pic.twitter.com/ZHSYDErmKh