OL-PSG : Solskjaer est à Lyon pour observer Paris de près

Dans : Premier League, Ligue 1, PSG, OL, Ligue des Champions.

Alors que les tribunes du Groupama Stadium seront pleines à craquer pour assister au choc de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, un spectateur particulier va prendre place dans l'enceinte rhodanienne. En effet, selon le Manchester Evening, Ole Gunnar Solskjaer sera au Parc OL ce dimanche soir pour observer son futur adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Neuf jours avant le match aller à Old Trafford, l'entraîneur de Manchester United a effectivement fait le voyage en avion privé à Lyon, directement après la victoire de son équipe contre Leicester un peu plus tôt dans la journée (1-0). Cette supervision prouve que le coach norvégien ne prend pas du tout le PSG à la légère.