Officiel : Tottenham protège Kane avant le mercato

Juste avant l’ouverture du mercato estival, Tottenham a envoyé un message fort aux éventuels prétendants de son buteur. Ce vendredi, les Spurs ont annoncé la prolongation de Harry Kane (24 ans) pour deux années supplémentaires. L’international anglais est désormais lié au club londonien jusqu’en 2024 et peut préparer la Coupe du monde l’esprit tranquille. De son côté, le Real Madrid peut supprimer un nom de sa short-list...

📝 We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwn pic.twitter.com/4p6xfVTLkE