Neymar, le nouvel Anelka rêvé par Arsenal

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Ces dernières semaines, l'actualité est beaucoup concentrée autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Pourtant, Neymar pourrait également quitter le PSG. Arsenal est présenté comme une destination idéale pour le Brésilien, afin de permettre aux Gunners de retrouver les sommets.

Arsenal n'a plus remporté la Premier League depuis la saison 2003/2004. Presque 20 ans. Si l'année dernière, l'exploit était proche, le Manchester City de Pep Guardiola a été plus constant. Il ne manque pas grand-chose aux Gunners pour retrouver le titre en Angleterre. La presse britannique évoque fréquemment qu'une arrivée de Neymar à Londres pourrait faire tout basculer. Récemment, Julio Baptista a suggéré à Mikel Arteta de tout faire pour recruter Neymar, car il a le talent pour leur faire gagner cette Premier League. Mais avec le départ de Lionel Messi et le probable transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Brésilien risque d'être conservé par le PSG. Au grand dam des supporters londoniens qui voient en Neymar la clé du succès, à l'instar d'un certain Nicolas Anelka.

Le successeur d'Anelka enfin trouvé pour Arsenal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arsenal (@arsenal)

Considéré comme un immense espoir, Nicolas Anelka quitte le PSG en 1997 pour rejoindre Arsène Wenger à Arsenal. Un transfert concluant puisque lors de sa première saison complète, en 1997/1998, l'attaquant français va largement contribuer à la victoire en Premier League des Gunners. La presse anglaise pense que si Neymar rejoint Arsenal, le résultat sera identique, tant l'apport du joueur de 31 ans pourrait être énorme. Toutefois, le recrutement du Brésilien risque d'être compliqué, puisque son salaire est très élevé et que son contrat dans le club de la capitale se termine en juin 2025. Arsenal rêve de Neymar pour battre le City de Guardiola avec un atout similaire à Nicolas Anelka lors de la période dorée des Gunners. À moins que Paris accepte de céder Neymar, le rêve semble compromis.