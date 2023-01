Mudryk trahit Arsenal pour Chelsea !

Attraction du mercato, la pépite ukrainienne du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk va rejoindre Londres comme prévu. Toutefois, ce ne sera pas à Arsenal mais à Chelsea.

Souffler un joueur au voisin, tel est l'exploit réalisé par Chelsea en ce mercato hivernal. Les Blues, modestes 10e de Premier League, vont réussir à signer le prodige ukrainien de 22 ans Mykhailo Mudryk. L'ailier du Shakhtar Donetsk était pourtant annoncé du côté d'Arsenal, club qui l'avait séduit en ce début janvier. Néanmoins, Chelsea a renversé la vapeur auprès du club ukrainien, cassant sa tirelire au passage. Un accord imminent va être trouvé entre les deux clubs pour un transfert à 100 millions d'euros, le Shakhtar l'a confirmé dans un communiqué publié. « Le président du FC Shakhtar Rinat Akhmetov et le copropriétaire de Chelsea Behdad Eghbali ont discuté aujourd’hui du transfert de Mykhailo Mudryk au Chelsea FC. Les parties sont sur le point de s’entendre sur le transfert du joueur au club anglais », indique t-il. Un accord parti aussi pour être accepté par Mudryk.

