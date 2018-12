MU : Mourinho lance un défi à Pogba, à lui de répondre présent

Dans : Premier League, Ligue des Champions.

Remplaçant contre Fulham samedi dernier, Paul Pogba sera relancé par José Mourinho ce mercredi face à Valence en Ligue des Champions.

Déjà qualifié, Manchester United se présentera à Mestalla avec une équipe très remaniée, et composée de plusieurs jeunes joueurs inexpérimentés. Ainsi, le Portugais a demandé au champion du monde de se comporter comme un leader et de guider ses jeunes partenaires sur cette rencontre. Une demande plutôt inattendue, Mourinho ayant récemment fait de Pogba un remplaçant. D’autant que le coach des Reds Devils a encore critiqué le Français en conférence de presse ces dernières semaines.

« J'attends de lui qu'il joue bien et qu'il ait un bon impact sur le match et sur l'équipe. Surtout que nous aurons une équipe avec des joueurs qui ne jouent pas beaucoup » a expliqué le Special One, mettant ainsi un énorme coup de pression à Paul Pogba. Clairement, le Français n’a pas grand-chose à gagner et tout à perdre ce mercredi. Pour rappel, Manchester United est certain de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, mais peut encore décrocher la première place du groupe devant la Juve.