MU a trouvé mieux que Zidane, et il parle anglais

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Manchester United est en train de préparer l'avenir et la succession d'Erik Ten Hag. Avec l'arrivée d'INEOS, Jim Ratcliffe souhaite redorer le blason du club anglais. Si Zinédine Zidane était initialement la priorité, un autre coach est également dans les petits papiers.

Seulement 6e de la Premier League, Manchester United est en passe de boucler une nouvelle saison décevante. Erik Ten Hag ne fait plus du tout l'unanimité outre-Manche. Le jeu proposé par les Red Devils ne convainc pas, en témoigne la prestation timide dans le derby de Manchester, perdu 3-1 par United. Récemment, Fabrizio Romano avançait que l'objectif de Jim Ratcliffe était d'attirer Zinédine Zidane à Old Trafford. Le technicien français a annoncé à plusieurs reprises son souhait de reprendre son activité d'entraîneur. Mais l'arrivée de l'ancien coach du Real Madrid à Manchester United est assez peu probable. C'est pourquoi d'après les informations du journal The Sun, les dirigeants anglais pensent à Graham Potter pour incarner le nouveau visage du club.

Manchester oublie Zidane et fonce vers Graham Potter

Le média anglais affirme que Dan Ashworth, l'actuel directeur sportif de Manchester United, est persuadé que Graham Potter est l'entraîneur idéal pour le géant d'Europe. Les deux hommes ont collaboré ensemble à Brighton, où Graham Potter s'est révélé aux yeux de la Premier League. La suite a été plus compliquée à Chelsea mais son travail effectué chez les Seagulls a été remarquable. Évidemment, Zidane et le coach anglais sont drastiquement différents mais le dernier a le mérite de bien connaître le championnat anglais, contrairement à l'ancien milieu de terrain qui n'a connu que la Liga avec les Merengue. Et bien évidemment de parler la langue de Shakespeare, ce qui rebute un peu Zizou. Manchester United va devoir faire un choix important pour la saison prochaine mais il ne fait aucun doute que la nouvelle ère sera sans Erik Ten Hag. Graham Potter est pressenti pour être le nouveau boss du théâtre des rêves.