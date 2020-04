Mercato : Pogba restera à Man Utd, la raison est très simple

Dans : Premier League.

Evoqué sur le départ, Paul Pogba pourrait bien rester une saison de plus à Manchester United en raison de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus.

Paul Pogba au Real Madrid, Paul Pogba de retour à la Juventus, depuis plusieurs mois l’avenir de l’international tricolore est très flou, la seule certitude étant son départ à un an de la fin de son contrat avec Manchester United. Mais ce mardi, le quotidien anglais The Independent affirme que du côté des Red Devils, on estime que finalement Paul Pogba ne quittera pas le club lors du prochain mercato, aucune autre équipe n’étant en mesure de payer les 100ME réclamés par Manchester United pour vendre le champion du monde français. S’il arrive en fin de contrat en 2021, Paul Pogba aurait accepté sur son engagement une clause qui permet aux dirigeants du club anglais de prolonger pour un an de plus de manière unilatérale.

Pour le média anglais, la crise actuelle joue en faveur de Manchester. « United est maintenant discrètement optimiste sur le fait que Pogba sera toujours à Old Trafford au-delà de la prochaine fenêtre de transfert, car aucun grand club européen n’est en mesure d'égaler la valorisation de plus de 110ME de Paul Pogba », explique Mark Critchley, qui ne voit pas la Juventus et le Real Madrid faire un tel investissement financier lors du prochain mercato. Reste qu'à cet instant de la saison, on peut désormais se demander comment et quand aura lieu ce marché des transferts.