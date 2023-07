Mbappé et le PSG, un transfert à 250 ME et un accord inédit ‍!

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

La presse espagnole continue de se passionner pour le feuilleton Kylian Mbappé, lequel serait valorisé à hauteur de 250 millions d’euros par le PSG cet été. Une somme que le Real Madrid n’est pas prêt à poser sur la table.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans un an, Kylian Mbappé a d’ores et déjà informé ses dirigeants qu’il n’avait aucunement l’intention de prolonger au-delà de juin 2024. Dès lors, il est urgent pour le club de la capitale de trouver une porte de sortie à l’international français lors de ce mercato estival afin d’éviter un départ pour zéro euro dans un an. L’Arabie Saoudite a débarqué en sauveur du PSG en posant 300 millions d’euros sur la table pour le transfert de Kylian Mbappé, à qui un salaire avoisinant les 700 millions d’euros -droits à l’image compris- a été proposé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Les dirigeants d’Al Hilal ont fait le déplacement à Paris, mais le capitaine des Bleus a refusé de les rencontrer. Kylian Mbappé ne signera pas en Arabie Saoudite et dans son esprit, seules deux destinations sont possibles : le PSG et le Real Madrid avec une préférence pour rester une dernière année en France avant de signer libre dans la capitale espagnole. Reste que selon Marca, les choses pourraient s’accélérer.

Mbappé et le PSG pourraient se partager les 250 ME du transfert

Le média espagnol informe que Nasser Al-Khelaïfi a fixé le prix de Kylian Mbappé à 250 millions d’euros lors de ce mercato estival. Une somme rondelette pour un joueur à qui il ne reste plus qu’une seule année de contrat. Il est d’ores et déjà très clair que le Real Madrid ne posera pas une telle somme sur la table cet été et une femme pourrait avoir un rôle clé dans les négociations à venir dans les prochains jours : Fayza Lamari. En effet, Marca indique que la maman de Kylian Mbappé va s’investir auprès du PSG afin de convaincre Nasser Al-Khelaïfi de baisser le prix fixé pour le transfert du n°7 parisien, sans quoi le Real Madrid ne se positionnera pas et l’ancien Monégasque partira libre dans un an.

🚨🚨💣 Mbappé - Real Madrid: ¡¡El PSG pone precio a Mbappé y el desenlace se acerca!!



✍️ Informa @Carpio_Marcahttps://t.co/ARq3CJHs5d — MARCA (@marca) July 28, 2023

Le média précise par ailleurs qu'un accord inédit pourrait être trouvé entre le PSG et Kylian Mbappé. Le club et le joueur pourraient se partager en partie l'indemnité de transfert que le Real va verser en compensation pour que l'ex-attaquant de l'ASM renonce aux 192 millions bruts qu'il a convenus pour la saison qui lui reste. De son côté, Florentino Pérez n’a aucune raison de se presser. Le patron du Real Madrid sait qu’il est en position de force : soit le PSG baisse ses exigences, soit il ne fera pas d’offre et récupèrera Mbappé libre dans un an. Marca indique par ailleurs que les relations sont glaciales entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi, à tel point que le grand patron du Real Madrid ne veut pas avoir à faire au dirigeant qatari dans ce dossier. Les rôles de Fayza Lamari, Kia Joorabchian (intermédiaire iranien désigné par le club français pour négocier avec le clan Mbappé) et Delphine Verheyden (avocate du joueur parisien) seront donc décisifs.